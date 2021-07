Reddito di cittadinanza e agricoltura, la proposta del M24A-ET Foggia

Foggia, 07.07.21. “Come Movimento 24 Agosto per l’Equità Territoriale comunale e provinciale di Foggia plaudiamo alla iniziativa assunta dalla Confederazione italiana agricoltori di voler utilizzare i percettori di Reddito di Cittadinanza in agricoltura, diffusa nei giorni scorsi – affermano Pasquale Cataneo e Raffaele Cariglia rispettivamente referente comunale e provinciale di Foggia del M24A-ET – e tal proposito rilanciamo la proposta del M24A-ET, redatta e pubblicata ad aprile 2020 ma per noi del tutto attuale e che rilanciamo come base di partenza per una discussione in merito (di seguito il link per approfondirla https://movimento24agosto.it/utilizzo-prioritario-percettori-reddito-di-cittadinanza-in-agricoltura-e-alternative/ “

A tal proposito il Movimento per l’Equità Territoriale, a livello nazionale attraverso i suoi Gruppi di Studio Tematici (GdST) “Economia e Sviluppo” e “Agricoltura” ha previsto già un anno fa, nel considerare la difficoltà a trovare manodopera per il settore agricolo insieme alla volontà di far emergere il lavoro sommerso e la lotta al caporalato. Non solo.

L’ha elaborata, ovviamente, tenendo conto delle regole previste per il Reddito di Cittadinanza (RdC) -che va riformato- unitamente alla necessità di tener conto della contrattazione vigente nel settore agricolo, ed ha proposto che il settore agricolo impieghi prioritariamente come manodopera i percettori del reddito di cittadinanza.

Ciò potrebbe prevedere che il RdC, tutto o in parte, sia utilizzato come compartecipazione a carico dello Stato, per esempio ai fini formativi e contributivi, ai costi del lavoro in capo al datore di lavoro agricolo per l’assunzione del percettore del Reddito di Cittadinanza (RdC). La proposta di utilizzare i percettori del reddito di cittadinanza, già veicolata da diversi osservatori è logicamente corretta ma presenta alcune difficoltà.

Per una maggiore comprensione le richieste di lavoratori delle aziende agricole produttrici sono di due tipologie: lavoratori più specializzati come ad esempio i trattoristi, e gli altri lavoratori, più numerosi, con minori necessità di qualificazione.

“Le difficoltà oggettive, emerse nella discussione interna ai GdST – sottolineano i due Referenti del Movimento meridionalisti, per un fruibile e rapido utilizzo dei percettori del RdC si possono riassumere, seppur in modo non esaustivo, nelle seguenti:

Blocco normativo – Il RdC è stato riconosciuto come reddito di sostegno bloccando i Centri per l’impiego ad effettuare proposte per emergenza Covid 19 (tutti i settori).

Tempi dei Centri per l’impiego – Attualmente i CPI hanno gli elenchi comunali dei percettori suddivisi per tipologia di impiego, hanno tempi di latenza lunghi per partire e sono vincolati alle tre offerte facoltative di lavoro, i numeri eleggibili nel raggio della prima offerta potrebbero non essere compatibili con esigenze e tempi.

Ricorsi – La proposta di lavoro si scontra con i ricorsi che la legge consente ai percettori in tempo di Covid 19, come processo di loro reinserimento nel mondo del lavoro (incluso stagionalità e precarietà del lavoro). Significa tempi lunghi.

Formazione -In caso di accettazione del lavoro, parte un periodo di formazione obbligatorio, anche per raccogliere i pomodori. Significa tempi aggiuntivi lunghi.

Noi pertanto rinnoviamo la nostra disponibilità alla Cia e alle altre Organizzazioni – concludono Cataneo e Cariglia – a discutere nel merito della nostra proposta, in una visione sistemica e integrata, per far sì che siano posti al centro del dibattito: la dignità della persona attraverso il lavoro, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche e lo sviluppo sociale ed economico che, territorialmente, conseguono nel rispetto delle regole e dei contratti di lavoro”.

Circolo M24A-ET Tavoliere Monti Dauni di Foggia