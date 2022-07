Carnevale di Manfredonia: “Ritornare a far splendere i nostri colori”

MANFREDONIA (FOGGIA), 07/07/2022 – “Noi abbiano voglia di ritornare a far splendere i nostri colori…voi??? Magicaboola c è…abbiamo bisogno della collaborazione di tutti…di chiunque porti nel cuore il nostro carnevale!

Magicaboola per questo carnevale estivo 2022 ” l’estate d ze Peppe” è impegnata nell allestire una mostra di abiti, foto e qualsiasi cosa possa ricondurre alla storia della nostra tradizione, per questo abbiamo bisogno di tutti voi. Se avete abiti di vecchi carnevali, delle meraviglie, veglioncini di qualsiasi anno contattateci! Il tutto verrà poi restituito! In piu se avete foto anni 70-80-90 fatte in qualsiasi contesto carnecialesco sipontino: socie-sfilate-nei laboratori carristi /gruppi contattateci!

La mostra è di tutti e per tutti….dobbiamo riempirla di emozioni e di storia! Per noi è amore e passione e tutto ciò deve continuare…ricordiamo insieme il passato per avere la grinta e portare avanti questa tradizione mostrando sempre il meglio! Noi ce la stiamo mettendo tutta e con tutti voi so che ce la faremo. PS: i ragazzi che nel 2020 hanno sfilato con noi e che hanno conservato il costume della sfilata, se gentilmente possono contattarci. Grazie”.

Lo riporta l’Ass. Magiboola.