Chiara 20enne di Manfredonia: “Sono allergica a smartphone o social”

MANFREDONIA (FOGGIA), 07/07/2002 – (bznews24.it) Chiara ha vent’anni e viene da Manfredonia, un paesino in provincia di Foggia, anche se ha deciso di trasferirsi a Milano per studiare giurisprudenza.

Fin qui non sembrerebbe essere una storia tanto diversa da quella di migliaia studenti fuorisede che hanno lasciato famiglia e amici per cambiare città e non lo sarebbe se non fosse per un piccolo particolare: Chiara, a causa dello studio, per lunghi periodi di tempo accantona completamente il telefono e, di conseguenza, la sua “vita social”. Pochi messaggi, nessun post su Instagram, lo stretto necessario per far sapere ogni tanto alla sua famiglia che sta bene.

In una realtà che mette la tecnologia al centro dei rapporti sociali e della comunicazione con il mondo esterno, il telefono sembra ormai essere un elemento imprescindibile nella vita di tutti i giorni. A maggior ragione quando si è lontani dai propri affetti, come nel caso di Chiara. Ma cosa significa vivere in un contesto che ci vuole sempre più connessi rifiutando di dipendere completamente dallo smartphone? Da dove nasce questo rifiuto verso lo smartphone e i social? “Il telefono mi mette ansia. Inoltre, credo sia una questione caratteriale”. (bznews24.it)