StatoQuotidiano.it, 07 luglio 2022. Pronta la replica dell’assessora alle politiche sociali del Comune di Manfredonia, Grazia Pennella in relazione alle dichiarazioni rilasciate, nella serata di ieri, da Anna Michela Borgia, segretaria del comitato MEA di Manfredonia.

“Ribadisco quanto già dichiarato nel consiglio comunale del 17 giugno, ossia la esistenza di una determina dirigenziale, la n. 701 del 17 giugno 2022, con la quale è stata dichiarata a seguito di istruttoria il diniego della regolarizzazione del rapporto locativo relativo ad una immobile di edilizia residenziale pubblica.

In questo giorni la determina è stata comunicata all’Arca per i provvedimenti consequenziali.

Rammarica, a detta dell’assessora, il fatto che nonostante la stessa abbia sempre mostrato apertura verso il Comitato, dover sentire che si è pronti ad esposti.

“Non è affatto semplice lavorare in emergenza, per carenza di organico, per le difficoltà ad effettuare le istruttorie nonché le problematiche che attanagliano l’assessorato, quali le esponenziali difficoltà in cui vengono a trovarsi ogni giorni numerosi nuclei familiari.

In questi giorni dovrebbe essere incrementato il numero degli assistenti sociale in modo tale da poter effettuare quelle istruttorie richieste da Arca”.

“Una situazione difficile che si protrae da oltre un ventennio alla quale si sta cercando, non senza difficoltà di trovare le soluzioni più adeguate”.

Antonio Castriotta