Festa Patronale: “L’Amministrazione diffida chiunque raccolga offerte”

MANFREDONIA (FOGGIA), 07/07/202 – “L’Amministrazione comunale ed il Comitato Festa Patronale informano fedeli, cittadini, imprenditori e commercianti che la raccolta delle offerte per SS. Maria di Siponto non è ancora cominciata e, pertanto, diffida chiunque in questi giorni fraudolentemente lo sta facendo ed invitano alla segnalazione e denuncia di tali soggetti. A breve saranno comunicati i nomi dei volontari autorizzati che saranno riconoscibili da tesserini ed a fronte dell’offerta rilasceranno sempre regolare ricevuta fiscale”.