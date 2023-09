“Foggia città più brutta d’Italia”: un ragazzo risponde con un video

FOGGIA, 07/07/2022 – Non si placano ancora le polemiche dopo le parole del conduttore della trasmissione radiofonica “La Zanzara” che aveva definito Foggia “tra le città più brutta d’Italia”. Tra le tante risposte c’è anche il video caricato da un ragazzo che mostra un giro nelle vie della città in bicicletta.

“Edit: attenzione, penso che etichettare indiscriminatamente una città o la gente che ci abita sia un gesto poco elegante, detto questo il seguente video non è un documentario o un’inchiesta, ma solo un giro in bicicletta! A seguito delle parole di Giuseppe Cruciani c’è stato un po’ di fervore in città, tra chi era dalla parte del giornalista e chi era fermamente contro”.