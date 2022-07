Foggia, concorsi “balneari”: prime prove tra luglio ed agosto

FOGGIA, 07/07/2022 – (gazzettamezzogiorno) Sarà un concorso «balneare», spalmato tra Foggia e Bari, quello che tra il 25 luglio e il 2 agosto vedrà impegnati una parte dei candidati ai 306 posti di categoria C messi in palio dalla Regione.

Ieri il Formez ha comunicato all’assessore al Personale, Gianni Stea, il cronoprogramma delle prossime prove. E a differenza di quanto ipotizzato non sarà possibile concludere tutto entro la pausa estiva. La motivazione sta – a quanto sembra – nella mancata predisposizione da parte del Formez delle batterie di quiz necessarie a espletare le prove per i 25 profili di categoria C. (gazzettamezzogiorno)