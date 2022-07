Foggia, scomparsa Concetta Bruno: le ricerche proseguono a Roma

Foggia, 7 luglio 2022, (terzobinario.it) – “L’AVV. PIO GIORGIO DI LEO, DELL’ASSOCIAZIONE PENELOPE che cura la ricerca delle persone scomparse per conto dei familiari e degli amici, ha ricevuto incarico e formale mandato dai familiari della sig.ra Bruno Concetta di investigare sulla sua scomparsa avvenuta il 16 giugno: non si hanno più notizie di costei.

La sig.ra Bruno quel giorno, dopo aver salutato quasi con un bacio d’addio sua madre e sua figlia che vivono ad Ordona con lei, ha abbandonato la propria autovettura alla Stazione ferroviaria di Ordona e, recatasi a Foggia con un treno locale, ha acquistato un biglietto per Roma.

Dalle immagini delle telecamere, prima di prendere il treno per Roma, si sarebbe recata in chiesa vicino la stazione di Foggia per poi rientrare in stazione magari per prendere appunto il treno per Roma.

Non si hanno prove certe né se la stessa sia poi effettivamente salita su quel treno né ancora se sia scesa in fermate intermedie e-o magari proprio a Roma, così come disse pochi giorni prima della sua scomparsa di voler andare ma comunque fece quel biglietto per quella destinazione.

Dal colloquio con i familiari è emersa una donna molto religiosa che frequenta gruppi di preghiera ed in particolare Rinnovamento nello Spirito.

La stessa era fermamente intenzionata ad andare a Roma e vivere lì affermando addirittura che avrebbe accettato di diventare “barbona” pur di stare lì.

Si fa quindi appello in particolare ai gruppi religiosi e di preghiera locali e romani ed alle associazioni che assistono i senza tetto affinché magari abbiano notizie di costei”.

Penelope Lazio ODV Ufficio Stampa (terzobinario.it)