Golfo di Manfredonia, tre celle temporalesche in corso

MANFREDONIA (FOGGIA), 07/07/2022 – ( Clima&ScienzaFoggia) Attualmente ci sono tre principali celle temporalesche, la prima e la più piccola è situata nel golfo di Manfredonia, la seconda di moderata intensità su Manfredonia e la terza tra Manfredonia Sud e la base militare Amendola, quest’ultima è di forte intensità e si dirige anch’essa verso Manfredonia.



L’immagine qui sotto:



I pallini gialli indicano le celle temporalesche, i colori dall’azzurrino al viola rappresentano l’intensità delle precipitazioni (più i colori sono scuri più le precipitazioni sono intense). -Giovanni C. L. Ph. Meteo&Rada. i (più i colori sono scuri più le precipitazioni sono intense). -Giovanni C. L. Ph. Meteo&Rada. ( Clima&ScienzaFoggia)

Focolaio temporalesco sul Gargano, con fenomeni in sconfinamento al Golfo di Manfredonia.

TEMPORALI PROSSIME ORE. Si intensificheranno i temporali al Nordest, dove irromperà il fronte in discesa dalle latitudini settentrionali con fenomeni anche violenti e accompagnati da grandine e colpi di vento fino ad Emilia orientale e Romagna, dove saranno possibili nubifragi entro sera, la notte invece tra Marche e Abruzzo. Nel pomeriggio i temporali continueranno ad intensificarsi lungo l’Appennino da nord a sud e risulteranno più forti tra Abruzzo, Molise, Campania e Puglia settentrionale, anche in questo caso con possibili grandinate, rinforzi del vento e nubifragi, seppur tenderanno ad attenuarsi in serata. Per tutti i dettagli entra nella sezione Meteo Italia. (3bmeteo)