Idee sul futuro di Manfredonia, arriva Open City all’Anfiteatro Marina del Gargano

StatoQuotidiano.it, 07 luglio 2022. Dopo il successo di Open Foggia arriva Open City, il format che stimola idee sul futuro e che questa volta sbarca al Porto Turistico di Manfredonia con a bordo quattro professionisti della valorizzazione territoriale.

L’idea, della società foggiana Marketing Movers, è quella di stimolare riflessioni sul potenziale inespresso della provincia di Foggia e della città di Manfredonia, partendo da chi quotidianamente si adopera per costruire e far emergere il bello del territorio, ma anche attraverso gli esempi di chi lavora in altre province pugliesi.

Martedì 12 luglio alle 20.30 presso l’Anfiteatro Marina del Gargano, saranno in quattro a portare la loro testimonianza: il sindaco di Biccari Gianfilippo Mignogna; l’esploratore e youtubber foggiano Gianpier Clima; l’Assessore al turismo, marketing territoriale e creatività del Comune di Brindisi Emma Taveri e il Presidente del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto Rocky Malatesta. A coordinare la serata sarà Massimiliano Arena, avvocato esperto sui temi dell’innovazione, nonché fondatore della società Marketing Movers, insieme a Luigi de Seneen.

“A maggio scorso – racconta Luigi De Seneen – abbiamo lanciato un segnale con Open Foggia, subito raccolto da Marco Gelsomino e Michele De Meo, imprenditori manfredoniani sensibili ai temi dell’investimento sulla crescita culturale del territorio della nostra provincia. Di qui l’idea di organizzare un nuovo momento di confronto che questa volta punterà sul mare, inteso come fonte di vita, di economia e di sviluppo”.

L’evento è aperto al pubblico ma per partecipare è necessario prenotarsi al seguente link: https://bit.ly/3yengk6