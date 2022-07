Il van per il tour del blogger Johnny Faina bloccato a Manfredonia

Uscire dalla piattaforma costituirebbe un costo folle per un evento autofinanziato. Stiamo contattando tutti gli organizzatori per organizzare il tutto con le nostre macchine. Noi vogliamo fare questo evento.

Fonte: facebook

Forse sarà un’esperienza diversa da quella che abbiamo immaginato, ma annullare sarebbe uno smacco troppo grande. Vi chiediamo la vostra comprensione e il vostro supporto. Vogliamo mantenere tutti gli eventi, nonostante tutto. Per chi ha prenotato invieremo comunque una mail per spiegare l’accaduto. A quanto pare la maledizione del GNA non è finita. Ma noi non molliamo”.