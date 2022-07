In consiglio regionale la ministra Lamorgese, si parla di Foggia e provincia

Statoquotidiano.it, 7 luglio 2022. Il consiglio regionale è convocato in seduta straordinaria per martedì 12 luglio alle 11,00 nell’Aula consiliare, con il seguente ordine del giorno: “Sviluppo della Capitanata”. Alla seduta interverrà la ministra degli Interni Luciana Lamorgese.

La richiesta di un consiglio monotematico sulla Capitanata era stata avanzata la scorsa estate dal consigliere regionale Antonio Tutolo, per discutere non solo i problemi legati alla sicurezza e alla criminalità ma anche quelli legati alle infrastrutture e alla crisi idrica in Capitanata.

La ministra è stata a Foggia l’ultima volta lo scorso gennaio scorso per partecipare al comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza. In quell’occasione aveva detto: “Oggi mandiamo un messaggio chiaro di presenza”, sottolineando l’integrazione degli organici e che era stata mantenuta la promessa di istituzione della Dia a Foggia, avvenuta a febbraio 2020”.

400 misure cautelari, indagini complicate, con confische di patrimoni ingenti per quasi 30 milioni di euro, questi alcuni numeri da lei elencati a gennaio scorso.