Linea marittima Manfredonia-Isole Tremiti, l’11 luglio scade il bando

MANFREDONIA (FOGGIA), 07/07/022 – La Provincia di Foggia, nella sua veste di soggetto attuatore, in conformità alle indicazioni espresse dalla Giunta regionale con la Deliberazione n.551 del 20 aprile 2022, ha pubblicato attraverso la Stazione Unica Appaltante la procedura aperta per l’affidamento del servizio sperimentale di trasporto pubblico marittimo relativo all’itinerario Manfredonia-Isole Tremiti. La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata alle 12.30 del prossimo lunedì 11 luglio 2022.

L’importo totale posto a base d’asta della procedura, comprensivo del costo della manodopera, ammonta a 398mila 904,55 euro IVA esclusa. Il servizio decorrerà dalla data stipula del contratto, ovvero del verbale di avvio del servizio, e sarà attivo fino al 4 settembre prossimo. Il bando richiede che i passeggeri debbano partire da Manfredonia nella fascia oraria compresa tra le 6.00 e le 9.00, mentre dalle Isole Tremiti debbano farlo dalle 17.00 alle 19.00. In ogni caso, tra l’arrivo alle Isole Tremiti e la successiva partenza per Manfredonia dovranno trascorrere almeno 6 ore.

All’unità navale che dovrà effettuare il servizio è richiesto il possesso di una capacità di trasporto di oltre 180 passeggeri e una velocità di crociera, a pieno carico, che consenta di percorrere la tratta Manfredonia-Isole Tremiti in non più di tre ore. Per una maggiore conoscenza dei contenuti del bando è possibile visionarlo sul portale istituzionale della Provincia, accedendovi attraverso il seguente link:

https://appalti.provincia.foggia.it/PortaleAppalti