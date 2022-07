Manfredonia, interdittiva antimafia su azienda: titolare impugna provvedimento

MANFREDONIA (FOGGIA), 07/07/2022 – LA GIUNTA COMUNALE di Manfredonia, p remesso che: Con ricorso al T.A.R. Puglia ritualmente notificato, il titolare della ditta individuale “Ittica Zeta” ha impugnato, con sospensiva, il provvedimento prefettizio di interdittiva antimafia e i l provvedimento comunale c onseguenziale adottato, come il provvedimento di revoca SCIA per attività commerciale, emesso dal Comune di Manfredonia.

Ritenuto di dover resistere nel predetto giudizio, allo scopo di non pregiudicare gli interessi del Comune di Manfredonia, occorrendo, all’uopo, provvedere alla nomina del legale di fiducia, secondo le indicazioni di questa Amministrazione, in sede di approvazione del presente atto. DELIBERA



1) di resistere nel giudizio specificato in premessa, per le motivazioni innanzi indicate, con affidamento del relativo incarico all’Avv. Teresa Totaro;

1) di precisare che compete al Sindaco di provvedere al formale conferimento del mandato al legale sopra nominato;

2) di demandare al Dirigente dell’Avvocatura ogni adempimento per l’attuazione del presente

provvedimento in attuazione del Regolamento per la disciplina dei compensi professionali

all’Avvocatura Comunale;

3) di dare atto che con successivi atti si darà corso agli adempimenti previsti dalla presente normativa di cui al punto 5.2, lett. h dell’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, anche ai fini dell’accantonamento delle spese legali per Avvocatura;

4) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del TUEL.

