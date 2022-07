“Nuova vita per le ex Fabbriche di San Francesco a Manfredonia”

StatoQuotidiano.it, 07 luglio 2022. Una data importante, quella di mercoledì 6 luglio, che ha segnato il ritorno a nuova vita delle Ex Fabbriche di San Francesco a Manfredonia.

Una sede rimessa a nuovo qualche anno fa dal Comune di Manfredonia, grazie a dei finanziamenti, dove un tempo si esprimevano talentuosi artigiani del legno. Come nel passato, resterà sempre una fucina di idee, collegate ad ogni forma di espressione artistica.

È lì che andrà in scena il progetto Ri-GenerAzioni, che POP, con il partenariato guidato da ARCI Viceversa, ha candidato al bando regionale Luoghi Comuni, aggiudicandoselo.

Ri-GenerAzioni ha lo scopo di trasformare il luogo in una fucina aperta di progetti e passioni attraverso il dialogo e lo scambio di competenze tra generazioni, come puntualizzato negli interventi di Miriam Grassi, Paolo Campo e Saverio Mazzone.

L’obiettivo è legato al raggiungimento e alla creazione di una “Casa delle Idee”, una realtà aperta a tutte le età, un luogo di innovazione sociale ed una rampa di lancio per talenti della comunità a cui manca un centro di gravità che li raccolga e li metta in rete.

Inaugurata la prima mostra al pubblico “I cinque sensi”, con la direzione artistica di Daniela D’Elia.

Un momento della conferenza stampa (ph Antonio Troiano)

L’evento inoltre comporterà l’organizzazione di monologhi, spettacoli e laboratori dedicati a grandi e più piccoli.

Grande partecipazione di pubblico e di interventi, con un unico obiettivo dichiarato, quello del rilancio della cultura nella nostra città, nelle sue differenti sfaccettature ed una grande occasione per sottrarre le future generazioni a quei fenomeni dilaganti di microcriminalità.

Antonio Castriotta