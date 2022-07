Rapina a mano armata nel centro d’Ischitella: travestiti da operatori USCA

FOGGIA, 07/07/2022. Rapina a mano armata a Ischitella.

Da raccolta dati, due giovani con cadenza dialettale garganica, spacciandosi per operatori USCA, sarebbero entrati in un’abitazione del centro storico d’Ischitella, in Via Pietro Giannone, minacciando con una pistola una persona e silenziando con le mani alla bocca un’altra.

Le vittime della rapina avrebbero prelevato consistenti somme di denaro di cui i banditi erano al corrente.

I due malviventi, dopo aver arraffato un portafoglio contenente la somma di 100-150 euro, sarebbero fuggiti in seguito alle urla di una delle vittime, che avrebbero attirato l’attenzione del vicinato.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Vico del Gargano. Altro particolare è che i banditi avevano in loro possesso delle “striscette”, che sarebbero potuto servire per legare le vittime malcapitate se il loro piano sarebbe andato in porto.

Articolo di Giuseppe Laganella.