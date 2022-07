S.S. Audace Cerignola: “Benvenuto Giuseppe Coccia”

Cerignola, (Fg), 7 luglio 2022 – Si riporta di seguito il comunicato diffuso dalla ๐—ฆ.๐—ฆ. ๐—”๐˜‚๐—ฑ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฒ ๐—–๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ๐—ด๐—ป๐—ผ๐—น๐—ฎ, dopo il tesseramento del centrocampista ๐—š๐—ถ๐˜‚๐˜€๐—ฒ๐—ฝ๐—ฝ๐—ฒ ๐—–๐—ผ๐—ฐ๐—ฐ๐—ถ๐—ฎ:

La ๐—ฆ.๐—ฆ. ๐—”๐˜‚๐—ฑ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฒ ๐—–๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ๐—ด๐—ป๐—ผ๐—น๐—ฎ comunica il tesseramento del centrocampista ๐—š๐—ถ๐˜‚๐˜€๐—ฒ๐—ฝ๐—ฝ๐—ฒ ๐—–๐—ผ๐—ฐ๐—ฐ๐—ถ๐—ฎ, classe 1993. Coccia, duttile ed esperto mediano, vestirร la maglia dellโ€™Audace in ๐˜€๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ๐—ฒ ๐—–. Lโ€™ex capitano del Potenza ha totalizzato con i lucani, negli ultimi cinque anni, 155 presenze e 7 gol, rivelandosi tra i protagonisti della promozione dei rossoblu in serie C nella stagione 2017/18. Nelle prime due stagioni professionistiche รจ tra gli artefici del quinto e del quarto posto dei potentini che consentono lโ€™accesso alla fase play-off, terminata, in entrambi i casi, ai quarti di finale. Per lui, un inizio di carriera a Foggia in serie D (30 presenze e 4 reti) e quattro stagioni consecutive a Manfredonia, sempre in D (118 presenze e 18 reti). A ๐—š๐—ถ๐˜‚๐˜€๐—ฒ๐—ฝ๐—ฝ๐—ฒ ๐—–๐—ผ๐—ฐ๐—ฐ๐—ถ๐—ฎ il benvenuto e gli auguri di buon lavoro del presidente ๐—ก๐—ถ๐—ฐ๐—ผ๐—น๐—ฎ ๐—š๐—ฟ๐—ถ๐—ฒ๐—ฐ๐—ผ.