FOGGIA – Non ce l’ha fatta purtroppo Gianluca Ritrovato, il 49enne fisioterapista travolto mentre era in bici, nella giornata di martedì 4 luglio, sul cavalcavia di via Manfredonia. Le sue condizioni erano apparse subito gravi ai soccorritori.

Vano e disperato il tentativo di salvargli la vita dopo il fatale impatto causato dalla conducente di un’auto, che lo ha sbalzato dalla bici proprio all’inizio della salita che conduce verso il cimitero.

Il fisioterapista era molto conosciuto e sono tanti, in queste ore, i messaggi di cordoglio sui social, tra i quali quelli della pagina Facebook Voce di Foggia.

“Ecco come ti ricorderò.

Come un angelo sorridente. Un uomo pieno di forza e di bontà. Un fisioterapista che è riuscito ad aiutare centinaia di persone trasferendo in loro non solo la tecnica ma anche la forza, il coraggio e la speranza.

Luca, sei stato le mani di Dio su questa terra e tutti i tuoi familiari sono orgogliosi di te. I tuoi piccoli figli hanno avuto un padre speciale che ha sempre aiutato il prossimo.

Ti voglio ricordare così, come in questa foto che io stesso ti scattai nel 2015 quando riusciti ad aiutare mia madre. Arrivederci Luca”.