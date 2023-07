Bufera su La Russa: il figlio Leonardo accusato di violenza sessuale

ROMA – Una denuncia choc travolge il presidente del Senato Ignazio La Russa: il figlio Leonardo sarebbe stato accusato di violenza sessuale da una ragazza di 22 anni. La violenza sarebbe stata consumata proprio nella casa milanese di La Russa. A riportare la denuncia della giovane alla Procura di Milano è il Corriere della Sera.

Il 19enne Leonardo Apache La Russa si è difeso, a quanto si legge sul quotidiano, dicendo che “non c’è stata alcuna costrizione” e che la ragazza sarebbe stata consenziente al rapporto sessuale.

IL RICORDO DELLA RAGAZZA E LA DENUNCIA

Una serata in una discoteca del centro di Milano assieme a un’amica lo scorso 18 maggio, l’incontro con Leonardo La Russa, suo compagno di scuola, due drink e poi il vuoto. Il risveglio nuda nel letto a casa La Russa e la sensazione di aver subito una violenza sessuale.

“Mi disse che ‘aveva avuto un rapporto con me sotto effetto di sostanze stupefacenti’ e che un suo amico, che stava dormendo in un’altra stanza, aveva ‘avuto un rapporto con me a mia insaputa’, dopo che entrambi l’avevano spogliata”, è la testimonianza della ragazza che si legge sul Corriere. Ed effettivamente dopo che esce dalla casa la 22enne si rivolge alla clinica con servizio anti violenze Mangiagalli di Milano, dove le vengono riscontrate un’ecchimosi al collo e una ferita ad una coscia e risulta positiva alla cocaina. Lo riporta l’agenzia DIRE.