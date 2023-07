Casa Sollievo, i piccoli pazienti dell’oncologia al mare in Sardegna

SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA) – Anche quest’anno, i piccoli della Pediatria Oncologica di Casa Sollievo della Sofferenza sono volati in Sardegna per trascorrere dieci giorni di spensierata vacanza nella splendida cornice dell’arcipelago de La Maddalena. Qui ad accoglierli e ospitarli c’era l’intera comunità maddalenina con il Gruppo di Preghiera di Padre Pio locale che ha organizzato per loro attività di ogni genere. Arrivati sull’isola il 13 giugno, i ragazzi e i loro accompagnatori hanno ricevuto il commosso benvenuto del sindaco Fabio Lai presso il Salone Consiliare e del parroco don Andrea Domanski presso l’Istituto San Vincenzo, la casa che li ha ospitati fino al 22 giugno, giorno del rientro a San Giovanni Rotondo.

«L’idea di questa iniziativa – ha raccontato Paolo Provenzano, animatore del Gruppo di Preghiera di Padre Pio e tra gli organizzatori della vacanza – è nata nel 2015 quando per la prima volta invitammo sull’isola i coniugi Lucia Miglionico e Giuseppe Petracca Ciavarella per una testimonianza su Padre Pio e la sua Opera, essendo entrambi medici presso la Casa Sollievo della Sofferenza. Mentre erano qui li portai a visitare l’Istituto San Vincenzo, una struttura che sarebbe potuta essere utile per un qualcosa di bello. Ed è proprio in quei giorni che è nata l’idea di questa vacanza, che noi chiamiamo “la settimana della salute”». Tantissime esperienze e testimonianze hanno riempito le giornate di sole dei ragazzi, dalla visita alla scuola di formazione della Marina Militare, alla mattinata trascorsa assieme alla Guardia Costiera, i giri in canoa e l’incontro con il pluricampione mondiale di sci nautico Jeff Onorato e il suo team presso la scuola di sci nautico “Saint Tropè”, che con la sua testimonianza e le sue parole, ha fatto comprendere ancora di più ai ragazzi che con la forza e la determinazione si possono superare le battaglie e gli ostacoli.

«L’obiettivo che ci siamo posti fin dall’inizio in Pediatria Oncologica – ha spiegato uno dei medici accompagnatori – è quello di una assistenza globale del bambino. In ospedale noi curiamo la malattia, qui a La Maddalena curiamo la sua vita quotidiana: i bambini e le loro famiglie dopo aver attraversato il duro periodo della chemioterapia, della radioterapia, della chirurgia hanno bisogno di ritornare a vivere e di ritornare a vivere in pienezza». Al termine di questa splendida vacanza, la festa finale, durante la quale il Gruppo di Padre Pio e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questa iniziativa, hanno salutato con commozione tutti gli ospiti.