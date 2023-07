FOGGIA – Le voci e le indiscrezioni non rappresentano ufficialità ma portano tutte ad un’unica direzione: si concluderà in giornata l’esperienza di Giuseppe Di Benedetto al Manfredonia. Ci sono le dimissioni.

C’è la fine di un rapporto durato una sola stagione, ma al tempo stesso intenso e vincente.

Giuseppe Di Benedetto continuerà la sua esperienza calcistica ad Andria.

Ha scelto di ereditare il testimone della Fidelis, che ripartirà dalla serie D dopo la retrocessione della passata stagione. Da un biancazzurro, dunque, ad un altro. Sempre con ambizioni importanti. Sempre con il desiderio di scrivere pagine ricche di soddisfazioni. Poi, come al solito, sarà sempre il campo ad emettere verdetti e giudizi.

Non ci sono certezze sulle intenzioni di Di Benedetto circa le strategie dal punto di vista tecnico. C’è – e non è mai stato un mistero – la stima che l’imprenditore di Trinitapoli ha sempre avuto nei confronti di Francesco Farina, al momento il principale candidato per sedere sulla panchina della Fidelis.

Lo riportano Telesveva e Antenna Sud.