SFOGGIA – Il Consiglio federale si è espresso sui casi delle ammissioni di Lecco e Reggina ala serie B: parere favorevole per i lombardi, esclusi i calabresi.

Il Consiglio Federale della Figc, presa visione dei pareri di Covisoc e Commissione criteri infrastrutturali, ha deciso di ammettere il Lecco in serie B, mentre ha respinto le richieste di Reggina (colpevole di pagamenti in ritardo su alcune tasse — 757 mila euro ai quali vanno sommati i 651 mila di mancati incentivi all’esodo) per , sempre per la B, e Siena in serie C.

Figc (ph: figc)

Diventa sempre più improbabile così un eventuale ripescaggio del Foggia Calcio verso la serie B: con questo scenario l’anno prossimo i rossoneri partiranno dalla serie C.

I ricorsi di Siena e Reggina dovranno essere presentati entro 48 ore al Collegio di Garanzia dello sport.

La decisione esclude anche il Brescia dalla corsa alla partecipazione alla prossima serie B. Il club delle Rondinelle infatti avrebbe potuto essere ammesso in caso di mancata partecipazione del Lecco al prossimo campionato cadetto. Lo riporta il corriere.it