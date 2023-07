Manfredonia, incendio esteso su quattro fronti in località San Salvatore

MANFREDONIA (FOGGIA) – Un incendio, molto probabilmente di natura dolosa, si è sviluppato poche ore fa a San Salvatore, frazione del Comune di Manfredonia.

Le fiamme si sono sviluppate su quattro fronti e si sono estese per circa tre ettari, incenerendo la macchia mediterranea su un terreno pietroso.

Una masseria ha rischiato di essere interessata dalle fiamme. Fortuna ha voluto che il forte vento soffiasse in direzione opposta. In più le fiamme si sono in parte spente arrivando ai tornanti ed alla galleria della strada per Manfredonia.