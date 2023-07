Mattinata, il caso della scomparsa di Angelo Iaconeta a “Chi l’ha visto?”

FOGGIA – Angelo Iaconeta, guardiano di uno stabilimento balneare di Mattinata (Foggia), è uscito dalla sua abitazione alle 17 del 7 luglio 2003. Da allora non si è più saputo nulla di lui. La sorella ha raccontato: “il 7 luglio, tranquillamente, dopo aver bevuto un caffè, sereno come sempre, ha preso la sua macchina e se ne è andato.

Da quel momento il suo cellulare è sempre risultato spento”.

Una settimana prima della scomparsa, verso le undici di sera, il giovane aveva fatto a pugni con il guardiano di uno stabilimento distante 200 metri da quello, dove Iaconeta lavorava. Nel corso della rissa ad un certo punto erano stati sparati alcuni colpi di pistola. Iaconeta aveva confidato ai parenti che il suo avversario aveva tentato di sparargli, ma che lui era riuscito a strappargli la pistola dalle mani. L’altro guardiano ha raccontato una storia diversa. La sera stessa i Carabinieri avevano perquisito la casa di Iaconeta alla ricerca di armi, senza però trovare nulla.

Sette giorni dopo la scomparsa di Iaconeta, il 14 luglio, qualcuno ha sparato due colpi di fucile contro un amico e collega di lavoro di Iaconeta.

Naturalmente molti avevano collegato i tre episodi e la Procura della Repubblica di Foggia aveva trasmesso l’inchiesta sulla scomparsa di Iaconeta alla procura distrettuale antimafia di Bari, ipotizzando un caso di lupara bianca. Ma amici e congiunti di Angelo Iaconeta assicurerebbero che la rissa, la sparizione del giovane e il ferimento del collega non sarebbero collegati fra loro e che i motivi della scomparsa di Angelo Iaconeta andrebbero cercati altrove.

L’avvocato della famiglia Iaconeta, Francesco Santangelo, ha detto: “Posso tassativamente dichiarare che lui non è mai stato interessato da nessun tipo di problema con la giustizia, né grave né meno grave”. Che non si sia trattato di un caso di lupara bianca lo dimostrerebbe, secondo i parenti, il ritrovamento della sua Fiat Uno bianca, integra, in un bosco ad una cinquantina di metri da Mattinata, 45 giorni dopo la scomparsa. Gli amici di Iaconeta hanno suggerito di andare a cercare le ragioni della scomparsa nella sua vita privata.

Lo riporta chilhavisto.rai.it.