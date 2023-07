“No Donato Troiano, non bloccherai i lavori nel centro storico di Monte”

Monte Sant’Angelo – “Da diversi anni ormai Donato Troiano non si rassegna alla perdita di potere e pone in essere azioni che manifestano la rabbia, l’invidia e il rancore verso tutta la nuova classe politica di Monte Sant’Angelo. Il Partito Democratico chiede SCUSA a Donato Troiano perché dopo avergli consentito per tanti anni di fare il Sindaco, il City manager, il commissario dell’Asl Foggia e il Presidente dell’Asi, e altri incarichi sovracomunali di partito, non è riuscito a fargli fare anche il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA“.

E’ quanto riporta il Pd di Monte Sant’Angelo in una nota.

“Non curante di tutti questi incarichi pubblici, ha pensato bene di rinnegare la propria storia politica di oltre quarant’anni tradendo tanti cittadini, passando addirittura con la DESTRA (Lega, Forza italia e Fratelli d’Italia) nelle ultime elezioni regionali, con l’eccezionale risultato di 187 preferenze nella nostra Città”.

“In queste settimane è in atto il suo tentativo di bloccare ogni opera pubblica così come i lavori di rifacimento del centro storico con “vari scritti” e tentati ricorsi. Nei giorni scorsi sono iniziati i lavori finanziati per circa 3 milioni di euro dalla Regione Puglia con un bando destinato alle città turistiche”.

“Tra gli interventi vi è la riqualificazione della scalinata di Via Torre dei Giganti che attualmente versa in uno stato di abbandono: erbacce, cemento e altri materiali che non la rendono pienamente fruibile. L’amministrazione comunale, di concerto con tutti gli organi competenti, intende salvaguardare la scalinata con il recupero della pietra esistente ove possibile e la predisposizione di nuova pubblica illuminazione”.

“L’intento di taluni invece è quello di bloccare i lavori e la crescita della Città. Noi non consentiremo a Donato Troiano (Armonia) di far il male della Città e di strumentalizzare la sensibilità dei cittadini per “saziare” il suo rancore, ma continueremo a migliorarla con la programmazione e la realizzazione di importanti opere pubbliche”.

“Monte Sant’Angelo è un cantiere a ‘cielo aperto’, così come riconosciuto anche dall’esterno, con l’investimento di ingenti risorse pubbliche che tanto fanno innervosire coloro che a prescindere sanno solo divulgare odio”, concludono i referenti del PD di Monte Sant’Angelo – Circolo Giacomo Stuppiello.