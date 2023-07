Presunti abusi edilizi a Siponto, Rotice: “L’ing. Santoro non segue l’istruttoria”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Approssimazione, ignoranza, malevolenza o diffamazione? Non sta certo a me giudicare, a quello sono deputati altri organi che ho già interessato presentando denuncia. Certo è che dopo aver chiarito sia in Consiglio Comunale che attraverso gli organi di stampa, in maniera definitiva e senza ombra di dubbio alcuno, l’inesistenza di qualsiasi mia responsabilità in merito alla questione dei presunti, abusi edilizi sul Polder n.20 di Siponto (oggetto come altri trentacinque della procedura di legittimazione per un bando regionale) nell’ultima seduta di Consiglio Comunale, la consigliera Valente, da scafata attrice melodrammatica, ha tentato di riproporre una questione solo a Lei, evidentemente, tanto cara: “ Il conflitto di interessi del Sindaco”. Di fake news in fake news.

L’Ing. Elisabetta Santoro, stimata professionista che ha avuto modo di lavorare con l’Amministrazione Comunale di Manfredonia già dal lontano 2009, con incarichi sotto le Amministrazioni Campo e Riccardi, è stata individuata attraverso procedura di selezione MePA dal Dirigente del Settore Demanio per l’attività di supporto per l’espletamento delle attività istruttorie relative alla ‘legittimazione demanio paludi sipontine’ riguardanti oltre sessanta pratiche di legittimazione di tutti i Polder di Siponto, in attesa da cinque anni.

Prima dell’inizio delle attività inerenti l’incarico affidatole ha formalmente sottoscritto ed inviato con pec indirizzata agli uffici preposti, apposita dichiarazione sulla presenza o potenziale presenza di conflitti di interesse, così come la legge in materia prevede. Nella dichiarazione, pubblica e disponibile a tutti sul sito web del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente – Consulenti e Collaboratori” per l’anno 2022, si legge espressamente che nell’ambito delle istanze oggetto dell’attività istruttoria affidatale la professionista si asterrà dal visionare e valutare la istanza prot. n. 24747 dell’11.07.2018, ovvero quella del Polder n.20, con la quale dichiara conflitto di interesse.