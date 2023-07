Puglia, lite tra due prostitute degenera in tentato omicidio: arrestata

La lite sarebbe nata dopo la sparizione di una busta di proprietà della 26enne che avrebbe accusato l’altra donna di avergliela rubata.

Le due avrebbero così cominciato a litigare fino all’aggressione con un grosso cacciavite da parte della donna bulgara che avrebbe colpito la 27enne al viso, agli arti e al torace. Provvidenziale l’intervento di alcuni contadini che stavano lavorando nei campi circostanti e che hanno allertato la Polizia arrivata sul posto con una volante da Brindisi.

La 26enne è stata portata in carcere ed è accusata di tentato omicidio e di porto abusivo di oggetti atti a offendere. La 27enne, invece, è stata accompagnata in ospedale per le cure del caso. Lo riporta l’edicola del Sud