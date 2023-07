Schiavone: “Ad oggi 𝐧𝐨𝐧 𝐞𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞 𝐮𝐧 𝐜𝐚𝐥𝐞𝐧𝐝𝐚𝐫𝐢𝐨 di eventi 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐬𝐭𝐚𝐠𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚, vergogna”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Il programma elettorale del sindaco Rotice comprendeva una serie di “promesse”, relative al settore del turismo, tutte puntualmente disattese e che spingono la nostra cittร tra le ultime della provincia per capacitร di programmazione e attrattivitร .

๐—œ๐—น ๐—ฏ๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—ฐ๐—ถ๐˜๐˜๐—ฎฬ€ ๐—ฑ๐—ถ ๐— ๐—ฎ๐—ป๐—ณ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฑ๐—ผ๐—ป๐—ถ๐—ฎ ๐—ฒฬ€ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ ๐—ณ๐—ฒ๐—ฟ๐—บ๐—ผ ๐—ฎ๐—น ๐—ฝ๐—ฎ๐—น๐—ผ: nessuna iniziativa di rilievo รจ stata notata a tal proposito. ๐‹’๐ข๐ง๐Ÿ๐จ ๐ฉ๐จ๐ข๐ง๐ญ ๐ซ๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ๐ž, ufficio previsto per legge, ๐žฬ€ ๐ข๐ง๐ž๐ฌ๐ข๐ฌ๐ญ๐ž๐ง๐ญ๐ž a tal punto che i turisti vagano alla ricerca affannosa di punti di informazione per comprendere meglio cosa fare in cittร , come spostarsi nel comprensorio, dove mangiare e dove dormire.

๐‹’๐ข๐ญ๐ž๐ซ ๐ฉ๐ซ๐จ๐œ๐ž๐๐ฎ๐ซ๐š๐ฅ๐ž ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ฅ๐š ๐ฉ๐š๐ซ๐ญ๐ž๐œ๐ข๐ฉ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐๐ž๐ฅ ๐‚๐จ๐ฆ๐ฎ๐ง๐ž ๐š๐ฅ ๐ฉ๐ซ๐จ๐ ๐ซ๐š๐ฆ๐ฆ๐š ๐›๐š๐ง๐๐ข๐ž๐ซ๐š ๐๐ฅ๐ฎ ๐ง๐จ๐ง ๐žฬ€ ๐ฆ๐š๐ข ๐ฉ๐š๐ซ๐ญ๐ข๐ญ๐จ, precludendo la possibilitร a Manfredonia di ottenere la certificazione assegnata alle localitร turistiche balneari che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio.