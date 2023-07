Foggia, 7 luglio 2023. Il centrodestra, compatto all’incontro di venerdì scorso al Samì, ha dichiarato la sua volontà di aprirsi al civismo sebbene nessuna personalità di tal genere fosse presente alla convention, nessuno al di fuori della cerchia dei partiti per un contributo alla discussione sui temi posti. Ma c’è tempo.

Assenti anche i rappresentanti dei partiti cosiddetti “minori”. Tranne l’Udc, fuori anche i socialisti e Puglia Popolare.

È probabile che si aspetti di scegliere il nome del candidato sindaco per riannodare i fili con entrambi, se ci sarà ancora questa possibilità.

Fra le ipotesi che circolano in questi giorni, riguardo al possibile designato, c’è quella di Leo Di Gioia, già assessore e consigliere regionale, già candidato alla fascia tricolore e consigliere comunale.

Avrebbe buoni riscontri nella società civile, qualche remora da parte di esponenti dei partiti, fino a quando non si deciderà, Di Gioia resta nella rosa dei papabili.

Altro nome che sta prendendo quota è quella di Fabio Porreca, imprenditore, già presidente della Camera di Commercio di Foggia, marito della senatrice Anna Maria Fallucchi.

Dalle segreterie politiche locali, tuttavia, non trapela quasi nulla, sia perché, da quanto è emerso dalla prima riunione pubblica del centrodestra, lo scacchiere delle decisioni è quanto mai “regionale”, oltre che nazionale, sia perché i parlamentari non fanno a gara per intestarsi il nome del candidato sindaco e si rimettono alle decisioni del partito.

Secondo indiscrezioni, il nome di Fabio Porreca, avrebbe trovato il favore di Roma oltreché una serie di appoggi fra imprenditori e grandi elettori locali, trasversalmente.

Nonostante la prova di unità data al Samì, non pare ci sia, per ora, alcuna convergenza su un candidato, e il territorio sarebbe più diviso di quanto la volontà di Roma e di Bari auspicherebbe.

Restano le frizioni in Forza Italia, per esempio, la strategia da adottare con i partiti minori, l’appoggio a mondi civici condiviso nell’orientamento generale, più complicato nella pratica. Mauro D’Attis, il coordinatore regionale forzista di Brindisi, è stato tuttavia netto alla convention: “Priorità Foggia”. E come dargli torto, viste le continue emergenze di cui soffre la città?

Paola Lucino, 7 luglio 2023