Torna il Manfredonia Festival: cabaret, musica dal vivo ed enogastronomia

MANFREDONIA (FOGGIA) – Torna il Manfredonia Festival, dopo qualche anno di stop forzato, a ritmo di musica e divertimento. Il claim Makèfest, dell’edizione 2023, ne sottolinea la propositività e lo spirito spensierato – tipico delle vacanze estive.

Si riparte dai cittadini e dagli spazi vivi della città per proporre eventi di natura culturale, spettacoli, cabaret, musica dal vivo, enogastronomia, laboratori per i più piccoli e tanto altro.

Il tutto concorre a creare una grande Festa che dona risalto alle bellezze della nostra città ed invita il turista a scoprirne le piazze, i luoghi di maggiore socializzazione e gli itinerari più affascinanti. Oltre cinquanta gli appuntamenti che accompagneranno tra luglio e agosto la bella stagione dei sipontini, e non solo, con l’obiettivo di integrare una politica di incentivazione turistica con una di coinvolgimento dei cittadini.

Un lavoro sinergico tra assessorato alla cultura, associazioni e operatori del territorio, a cui va un grande ringraziamento per aver messo a disposizione tempo, impegno e risorse per creare questo ricco cartellone per l’estate 2023.