Circolo Tennis Manfredonia: ed è Serie B!

Ed è SERIE B! Dopo aver mancato per un soffio la promozione nelle passate stagioni, le nostre ragazze raggiungono il tanto ambito obiettivo Serie B. Gara 1 si era conclusa per 4-0 e dunque era necessario un solo punto, arrivato nel primo incontro per mano di Francesca Rescaldani, perciò ininfluenti le successive sconfitte di Tedeschi e De Luca. Che dire, un gruppo fantastico che ha scritto una pagina della storia del tennis sipontino e che l’anno prossimo sarà protagonista in un campionato nazionale.

Un ringraziamento speciale va alle giocatrici, Francesca, Julita, Blanca e Paola, al capitano-maestra Alessandra Piccoli e al maestro Niky De Luca, al presidente e al Ds, a tutti i genitori e appassionati che hanno creduto in questo progetto, sostenendo e seguendo le ragazze passo dopo passo. (NOTA STAMPA).