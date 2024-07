L’Azienda Ospedaliera – Universitaria Policlinico Riuniti di Foggia ha indetto un avviso pubblico di mobilità, per titoli e prova colloquio, per la copertura di posti di infermiere, nell’area dei professionisti della salute e dei funzionari, per le sale operatorie della struttura complessa di cardiochirurgia. La scadenza per l’invio delle domande è fissata per il 4 agosto 2024.

Dettagli della Mobilità

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 462 del 4 giugno 2024, l’avviso pubblico mira a selezionare personale appartenente all’area dei professionisti della salute e dei funzionari, con profilo professionale del ruolo sanitario – infermiere, in possesso di documentata attività quale “strumentista” da assegnare alle sale operatorie di cardiochirurgia.

Pubblicazione del Bando

L’estratto del bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4ª Serie Speciale «Concorsi ed Esami» il 5 luglio 2024. Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla selezione pubblica, è disponibile nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 48 del 13 giugno 2024. Si segnala che una errata corrige è stata pubblicata per correggere un errore relativo ai crediti formativi nella scheda di valutazione dei titoli (pag. 6).

Invio delle Domande

Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale. Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo, sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Informazioni e Contatti

Per ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi alla S.C. Politiche del personale – S.S. Concorsi e assunzioni del «Policlinico Foggia ospedaliero-universitario» in Piazza Padre Pio, 71121 Foggia, dalle ore 11:30 alle ore 13:30. Il responsabile del procedimento è il dott. Luigi Granieri, collaboratore amministrativo professionale, contattabile ai numeri 0881/733705 o 0881/772279.

Risorse Utili:

Estratto nella Gazzetta Ufficiale : LINK

: Bando integrale (in basso)

Questa opportunità rappresenta un importante passo avanti per gli infermieri desiderosi di lavorare in un ambiente altamente specializzato come quello della cardiochirurgia presso il Policlinico Riuniti di Foggia. Non perdere questa occasione e invia la tua domanda entro il 4 agosto 2024.