Picchiata a mani nude e poi uccisa con cinque coltellate alla gola e alla mandibola, così è stata uccisa Vincenza Saracino, la 50enne trovata senza vita in un casolare vicino casa 24 ore dopo la scomparsa denunciata dal marito a Preganziol, in provincia di Treviso. È quanto emerso dall’autopsia sul cadavere della donna condotto ieri dall’anatomopatologo Claudio Terranova, incaricato dalla procura. Un esame che conferma le prime ipotesi su una possibile sconoscenza tra vittima e omicida, visto che ha escluso un abuso sessuale, ma che non chiarisce il giallo della morte della donna.

Vincenza Saracino colpita anche a pugni, si è difesa

Contrariamente a quanto emerso in un primo momento, l’esame post mortem avvalora l’ipotesi di un tentativo di difesa della donna durante l’aggressione, che inizialmente potrebbe essere avvenuta a mani nude. L’autopsia infatti ha evidenziato ecchimosi e graffi sulle braccia ma anche una frattura ad uno zigomo, circostanza che fa ipotizzare percosse a mani nude prima dei fendenti mortali.

