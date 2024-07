INSTABIE AL NORD, SOLE E CALDO AL SUD. Con l’abbassamento di latitudine del flusso atlantico che avrà luogo già nella giornata di sabato le perturbazioni cominciano a ripresentarsi fin sulle nostre regioni settentrionali. Nel corso di domenica infatti un impulso di instabilità coinvolgerà il Nord Italia, dando luogo a piogge e rovesci anche temporaleschi e localmente di forte intensà che dall’arco alpino si estenderanno a parte della Val Padana, coinvolgendo soprattutto i settori a nord del Po. Anche le regioni del medio-alto versante tirrenico vedranno un certo peggioramento, seppur molto contenuto. Sul resto d’Italia invece l’anticiclone manterrà condizioni di stabilità con temperature in ulteriore aumento al Sud, per la risalita di correnti nord africane. Ecco il dettaglio previsionale.

METEO DOMENICA. Al Nord ancora nuvoloso sulle zone alpine con piogge e rovesci anche temporaleschi sin dal mattino su alto Piemonte e settore centro-orientale, a tratti intensi nelle primissime ore della giornata tra Alpi lombarde e Trentino con possibili nubifragi e grandinate su VCO, alto Novarese, Alto Lario e Valtellina; fenomeni in sconfinamento in giornata alle zone di pianura piemontesi e lombarde.

Nubi irregolari e qualche piovasco anche in Liguria. Più soleggiato e asciutto su basso Triveneto ed Emilia Romagna. Al Centro tempo parzialmente soleggiato, con sole a tratti offuscato dal passaggio di velature e strati alti, qualche addensamento in più in Toscana e sul Lazio, associati ad alcuni piovaschi. Al Sud tempo abbastanza soleggiato, con cielo a tratti offuscato dal passaggio di qualche velatura o strato alto. In Sardegna in prevalenza soleggiato o poco nuvoloso. Venti moderati di Scirocco. Temperature in ulteriore lieve aumento al Centro-Sud, picchi di 37/38°C su Tavoliere e zone interne della Sicilia orientale. Per la tendenza per la prossima settimana

Fonte: 3bmeteo.com