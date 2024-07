Scontro tra auto e moto sulla SP87: morto un 34enne

Un tragico incidente stradale è avvenuto poco dopo le 20:30 di sabato sulla strada provinciale 87, lungo la litoranea che collega Otranto a Porto Badisco. L’incidente ha coinvolto due veicoli: una Jeep Renegade guidata da una 45enne originaria di Carpignano Salentino e una moto Yamaha condotta da un 34enne.

Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri del comando stazione di Otranto, intervenuti per i rilievi, l’uomo, residente a Brindisi, avrebbe perso il controllo della moto, andando a scontrarsi frontalmente contro l’auto. Il motociclista, di nome Emanuele Tedesco, è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118 giunti sul posto dall’ospedale di Scorrano. Sul luogo dell’incidente, il personale medico ha disposto il trasferimento del 34enne in codice rosso presso il nosocomio salentino, dove, nonostante le prime cure, il giovane ha perso la vita pochi minuti dopo l’arrivo a causa delle gravi ferite riportate.

La donna alla guida della Jeep, sebbene in stato di shock, non ha riportato gravi conseguenze dall’impatto. Anche lei è stata trasferita in ospedale per dei controlli.

Nel frattempo, la salma di Emanuele Tedesco è stata trasferita presso l’obitorio del “Vito Fazzi” di Lecce, a disposizione dell’autorità giudiziaria per ulteriori accertamenti. I veicoli coinvolti nell’incidente sono stati posti sotto sequestro per consentire ai militari del comando stazione di Otranto di ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

La tragica notizia della morte di Emanuele Tedesco ha suscitato profondo cordoglio nella comunità di Brindisi, dove era molto conosciuto. L’uomo, appassionato di motociclismo, era solito percorrere la strada provinciale 87 durante i suoi frequenti viaggi lungo la costa salentina. Molti amici e conoscenti hanno espresso il loro dolore e incredulità attraverso i social network, ricordando Emanuele come una persona solare e sempre pronta ad aiutare gli altri.

Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’incidente. Dalle prime analisi sul luogo del sinistro, pare che l’alta velocità e una possibile perdita di aderenza della moto possano aver contribuito all’impatto frontale con la Jeep. Tuttavia, non si esclude che ulteriori elementi possano emergere dalle testimonianze raccolte e dalle perizie tecniche sui veicoli.

Il tratto di strada dove è avvenuto l’incidente è noto per essere particolarmente insidioso, soprattutto nelle ore serali, a causa della scarsa illuminazione e delle numerose curve. Non è la prima volta che su quella strada si verificano incidenti gravi, e l’episodio di sabato sera ha riacceso il dibattito sulla necessità di interventi infrastrutturali per migliorare la sicurezza stradale lungo la provinciale 87.

Le autorità locali, profondamente scosse dalla tragedia, hanno espresso il loro cordoglio alla famiglia di Emanuele Tedesco e hanno promesso di adoperarsi affinché episodi del genere non si ripetano. Intanto, i carabinieri proseguono con le indagini per fornire una ricostruzione completa dell’incidente e garantire che giustizia venga fatta.

La comunità di Carpignano Salentino, intanto, si stringe intorno alla donna coinvolta nell’incidente, offrendo supporto e vicinanza in questo momento difficile. La donna, ancora sotto shock, ha dichiarato di non ricordare con precisione i momenti immediatamente precedenti e successivi all’impatto, complicando ulteriormente il lavoro degli investigatori.

Mentre la salma di Emanuele Tedesco attende le decisioni dell’autorità giudiziaria, la famiglia si prepara a dargli l’ultimo saluto. Il funerale, previsto nei prossimi giorni, sarà un momento di grande commozione per tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nella vita dei suoi cari e della comunità brindisina.

L’incidente di sabato sera rappresenta un doloroso promemoria dei pericoli della strada e dell’importanza di una guida prudente e consapevole, soprattutto in tratti notoriamente pericolosi come quello tra Otranto e Porto Badisco.