L’ultima città pugliese a confrontarsi con consistenti aumenti della Tari (la tassa sui rifiuti) è proprio il capoluogo, dove domani è previsto un acceso Consiglio comunale per discutere la delibera di Giunta contenente le nuove tariffe, con un aumento che varia dai 20 ai 50 euro. Le opposizioni sono pronte a dare battaglia e a chiedere alla maggioranza di centrosinistra di mantenere invariati i costi. Lo scorso anno, l’impatto degli aumenti era stato limitato da una riduzione della parte fissa della tariffa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti. Gli incrementi più significativi riguardano la parte variabile, che dipende dalla quantità di rifiuti conferiti, dal servizio fornito e dall’entità dei costi di gestione, con un aumento di circa il 13% per ogni famiglia.

Il Problema

Non solo Bari, ma molti Comuni pugliesi stanno affrontando la stangata della Tari, da Bitonto ad Andria. Entro il 20 luglio, infatti, le amministrazioni comunali devono definire le tariffe all’interno dei piani economici finanziari. L’origine del problema è legata a una sentenza del Consiglio di Stato riguardante il ricorso dei gestori contro l’Arera sul sistema dei cosiddetti “impianti minimi”, cioè quelli considerati essenziali per la chiusura del ciclo della gestione dei rifiuti, a cui veniva applicata una tariffa inferiore rispetto a quella di mercato. Secondo le indicazioni nazionali, questi impianti indispensabili avrebbero dovuto regolamentare le tariffe in modo che l’importo per tonnellata di rifiuti non fosse stabilito dal mercato, ma da un processo che tenesse conto dell’utilità sociale del servizio, ottenendo così un prezzo calmierato. La Puglia ha accumulato un debito di circa 60 milioni di euro, dovuto anche all’utilizzo degli impianti di Conversano, Manfredonia e Massafra.

La Decisione della Regione

La Regione Puglia, nei giorni scorsi, ha stanziato oltre 7,6 milioni di euro tramite Ager per i 39 Comuni sul territorio pugliese che ospitano discariche per lo smaltimento dei rifiuti. Questo provvedimento fornirà alle amministrazioni significative risorse aggiuntive da impegnare per investimenti nel campo della gestione dei rifiuti e dello sviluppo territoriale sostenibile.

Il Fondo Ecotassa

Il provvedimento di Ager segue un altro significativo stanziamento di risorse provenienti dal fondo ecotassa, destinato ai Comuni virtuosi che nel 2023 hanno raggiunto un risultato superiore al 65% nella raccolta differenziata dei rifiuti. Queste risorse sono inserite nei PEF dei Comuni e mirano a contenere gli effetti degli aumenti della Tari.

Lo riporta L’EdicoladelSud.