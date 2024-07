Vitulano Drugstore Manfredonia riconosciuto come Settore Giovanile di Primo Livello

Manfredonia. Un importante riconoscimento alla grande attività che il Vitulano Drugstore Manfredonia ha svolto in questi anni: i sipontini sono stati riconosciuti come Club di Primo Livello dalla FIGC – Settore Giovanile Scolastico per la stagione sportiva 2022/23.