Vola il ‘costo’ della spesa, in Puglia. I prezzi al consumo dei beni di prima necessità continuano a salire anche nel primo semestre 2024. A confermarlo è il risultato di rilevazione prezzi al consumo che trimestralmente svolge l’osservatorio prezzi dell’Istituto Pugliese Consumo, costituito dalle 16 associazioni di tutela dei consumatori e utenti iscritte alla Consulta Regionale Consumatori utenti CRCU) istituita dalla legge regionale n. 12/2006.

“ Un dato per certi versi sorprendente, poiché ” dichiara il presidente Emilio Di Conza, “dopo l’anno horribilis del 2023 che ha fatto registrare un aumento inspiegabile dei prezzi al consumo, ci aspettavamo un calo significativo di gran parte dei prodotti di prima necessità, anche in considerazione di un calo sostanziale dell’inflazione. Invece abbiamo registrato un ulteriore aumento che indebolisce il potere d’acquisto delle famiglie e peggiora le condizioni di vita di tantissime famiglie pugliesi”.

L’istituto Pugliese Consumo, monitora i prezzi al consumo di oltre 80 prodotti agroalimentari nella regione Puglia. Attraverso il lavoro di collaboratori appositamente formati, l’associazione ha condotto rilevazioni presso oltre 32 punti vendita aderenti all’iniziativa, distribuiti sul territorio pugliese. Dalle rilevazioni, i rincari riguardano tutte le categorie merceologiche alimentari: il pane costa in media 3.30 euro al kg, la farina oltre 70 centesimi; i pomodori da insalata costano, in media, 2.30 euro e servono più di 4 euro per un kg di spinaci.

Lo riporta foggiatoday.it.