"Degrado e rischio sanitario nella villetta di Via dei Mandorli, intitolata a Simon Bolivar: un'area abbandonata"

Manfredonia, 07 luglio 2025. Una situazione di degrado che ha ormai superato la soglia della tollerabilità. La villetta di via dei Mandorli, dedicata a Simon Bolivar – noto come “El Libertador” – si trova in condizioni che definire critiche è persino riduttivo. Le immagini che giungono parlano chiaro: l’area è sommersa da rifiuti di ogni genere, abbandonati in ogni angolo, tra aiuole, vialetti e spazi verdi completamente invasi da sporcizia e incuria.

Lo segnalano alcuni cittadini a StatoQuotidiano.it

Sacchetti di plastica, immondizia organica, bottiglie, scatole, resti di cibo, cartacce e persino parti di automobili: ciò che un tempo avrebbe dovuto essere uno spazio di aggregazione e di svago per famiglie e residenti, oggi è ridotto a una discarica a cielo aperto, dove il rischio igienico-sanitario cresce di giorno in giorno. Ma non basta: l’erba alta e le sterpaglie, mai rimosse, rappresentano un serio pericolo anche dal punto di vista della sicurezza. Un incendio, in queste condizioni, potrebbe scoppiare in qualsiasi momento, mettendo a rischio non solo la villetta, ma anche le abitazioni circostanti.

E poi c’è il problema forse più odioso e diffuso: quello delle deiezioni canine. In tutta l’area, gli escrementi di animali domestici sono ovunque, lasciati senza alcun riguardo da proprietari irresponsabili. Un problema che, come sottolineano i residenti, non è certo colpa dei cani, bensì dell’inciviltà umana. A peggiorare il quadro, la totale assenza di appositi contenitori per i rifiuti organici o per la raccolta delle deiezioni, e la mancanza di cartelli che richiamino al rispetto delle regole basilari di convivenza civile.

In questo scenario, non mancano elementi quasi grotteschi. Sotto la statua di Simon Bolivar – che nelle intenzioni originarie avrebbe dovuto rappresentare un simbolo di libertà, giustizia e riscatto – sono stati collocati due grossi bidoni della spazzatura. Un’immagine che è il simbolo stesso dell’abbandono di questo spazio: la statua del Liberatore circondata dai rifiuti, come un ultimo guardiano silenzioso di un luogo dimenticato.

I cittadini, esasperati, chiedono un intervento immediato e deciso da parte delle autorità competenti. «Qui non è più solo una questione di decoro urbano, ma di salute pubblica e sicurezza – denunciano i residenti –. Serve una bonifica completa e urgente, oltre alla pulizia regolare e sistematica dell’area. Ma non solo: è necessario un piano di sorveglianza costante, anche attraverso sistemi di videosorveglianza, per individuare e sanzionare chi continua a sporcare impunemente».

I residenti si appellano anche al senso di responsabilità di chi frequenta la villetta. «Non possiamo aspettarci tutto e subito dalle istituzioni – sottolineano alcuni cittadini –. Servono anche educazione e rispetto da parte di tutti. La villetta è di ciascuno di noi, e lasciarla in queste condizioni significa mancare di rispetto non solo agli altri, ma a noi stessi e al nostro quartiere».

Il degrado della villetta di via dei Mandorli è purtroppo lo specchio di una condizione più generale che coinvolge molte aree verdi della città, abbandonate e dimenticate, trasformate in discariche abusive o in ricettacolo di inciviltà. Serve un cambio di rotta deciso, fatto di controlli, manutenzione regolare e, soprattutto, di sensibilizzazione verso il bene comune.

La storia della villetta dedicata a Simon Bolivar merita un destino diverso: da simbolo di abbandono e degrado può e deve tornare a essere un luogo di incontro, di cultura e di vita. Ma questo potrà avvenire solo con l’impegno congiunto delle istituzioni e dei cittadini.

FOTOGALLERY