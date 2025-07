Incendio devastante a Lesina: 30 ettari in fumo, caos su SS16 e ferrovia

LESINA (FOGGIA) – Un vasto e violento incendio sta mettendo in ginocchio la zona di Lesina, nel Foggiano, con stime iniziali che parlano di circa trenta ettari di vegetazione andati in fumo.

Le fiamme, divampate adiacente alla Strada Statale 16, hanno provocato un’interruzione significativa della viabilità e gravi disagi alla circolazione ferroviaria.

Il tratto della SS16 Adriatica, al km 622,400, è stato immediatamente chiuso in entrambe le direzioni per garantire la sicurezza degli automobilisti, con deviazioni temporanee istituite per gestire il traffico.

La coltre di fumo denso ha reso la visibilità critica, rendendo indispensabile l’intervento.

Le ripercussioni dell’incendio si sono estese anche alla linea ferroviaria Pescara-Foggia.

A partire dalle ore 16:40, la circolazione dei treni è stata sospesa in prossimità di Chieuti, causando ritardi, variazioni e cancellazioni che stanno creando non pochi disagi ai pendolari e ai viaggiatori.

Sul luogo dell’incendio sono al lavoro incessantemente le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco e le squadre Anas.

Il loro impegno è volto a gestire l’emergenza in piena sicurezza, contenere la propagazione delle fiamme e ripristinare il prima possibile la regolare viabilità stradale e ferroviaria. La situazione rimane costantemente monitorata mentre si cerca di limitare i danni e domare il rogo.

Lo riporta l’edicola