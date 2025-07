Riceviamo e pubblichiamo, la segnalazione accorata di un cittadino di Manfredonia, che denuncia con forza il grave stato di abbandono in cui versa la città, tra disservizi stradali, problemi di viabilità e degrado urbano diffuso. Un appello che ci sentiamo di condividere, con la speranza che possa raggiungere chi di dovere.

“Scrivo questa lettera a StatoQuotidiano.it, rivolgendomi alle istituzioni locali, al Comune di Manfredonia, alla Polizia Locale e a tutte le autorità competenti in materia di viabilità e sicurezza stradale. È un appello accorato, un grido di aiuto da parte di un cittadino esasperato, che come tanti altri vive quotidianamente il disagio e il pericolo sulle nostre strade.

Manfredonia è una città ormai allo sbando, vittima di anni di incuria e disattenzione. Lo dimostrano, in modo evidente, i disservizi continui e i rischi connessi alla mobilità cittadina.

Il passaggio a livello, crocevia essenziale per chi deve spostarsi tra Manfredonia, Bari e Siponto, rappresenta una vera e propria trappola per automobilisti e pendolari. Si registrano lunghe attese, con code interminabili e automobilisti costretti a perdere ore per colpa di un’infrastruttura che, ormai da tempo, non funziona correttamente. Si resta bloccati in auto, in ritardo per il lavoro o per altri impegni, con il traffico che paralizza interi quartieri.

Ma non è solo il passaggio a livello il problema.

La strada che collega Siponto e le Saline è in condizioni a dir poco disastrose: il manto stradale è dissestato, pieno di buche e avvallamenti, la carreggiata è stretta e invasa da alberi e sterpaglie che limitano la visibilità. Ogni giorno, chi percorre questa via si ritrova a dover affrontare rischi elevati: auto che sfrecciano a velocità sostenuta, ciclisti e pedoni in pericolo costante, e veicoli che, per evitare i crateri nell’asfalto, invadono la corsia opposta o rischiano di finire fuori strada, a ridosso del canale adiacente. È un percorso ad alto rischio, soprattutto per chi si sposta in bici o in moto.

Tutto questo avviene nella totale indifferenza delle istituzioni. Da anni si denunciano queste criticità, ma nessuno interviene in modo concreto. Siponto, un tempo meta turistica di valore, oggi appare abbandonata, con strade impraticabili, verde pubblico incolto e rifiuti ovunque. Un’immagine indecorosa e indegna di una città che dovrebbe accogliere visitatori e garantire qualità della vita ai residenti.

E non è tutto.

Manfredonia è una città dove il traffico è fuori controllo. Basti pensare che, praticamente, ci sono pochi impianti semaforici in funzione. Una situazione anacronistica per una città di queste dimensioni. Via Giuseppe Di Vittorio, una delle arterie principali, è diventata una sorta di “autostrada urbana”, percorsa a tutta velocità da auto e moto, senza controlli né dissuasori. La sicurezza è praticamente assente.

Dove sono i vigili urbani? È una domanda che si pongono in tanti. La presenza della Polizia Locale è quasi invisibile, e la percezione è quella di una città lasciata a se stessa, in cui vige l’anarchia stradale.

Questa mattina, ad esempio, sono uscito di casa alle 7.00 e sono arrivato al lavoro soltanto alle 8.45, dopo aver trascorso quasi due ore bloccato nel traffico. Un disagio inaccettabile.

E che dire del centro storico? Corso Manfredi è ridotto a una discarica a cielo aperto. Cumuli di sporcizia ovunque, cestini stracolmi, marciapiedi sporchi e maleodoranti. Scene che fanno male agli occhi e al cuore.

Manfredonia è una città che meriterebbe ben altro. Invece oggi sembra “la città che non esiste”: dimenticata, sporca, pericolosa e abbandonata dalle istituzioni. E noi cittadini, esasperati, ci chiediamo: quando si deciderà di intervenire?

Chiediamo più controlli, più sicurezza stradale, un piano concreto per la manutenzione delle strade e per il decoro urbano. Vogliamo una città vivibile, sicura, pulita e rispettata.

Non è più tempo di silenzi o promesse: servono fatti, e servono ora.

Ci auguriamo che questo appello venga ascoltato e che qualcuno, finalmente, si assuma la responsabilità di cambiare le cose per il bene di tutta la comunità.”**

La redazione, pur mantenendo l’anonimato del mittente come richiesto, si fa portavoce di questo messaggio civile e si impegna a segnalare la questione alle istituzioni locali e alle autorità di competenza.

Chi volesse inviare ulteriori segnalazioni o documentazioni fotografiche può contattarci via email o sui nostri canali social.