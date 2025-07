ex fabbriche

Ex Fabbriche San Francesco Manfredonia - Fonte Immagine: Manfredonianews.it

Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia // Notizie in piazza //

nota stampa

“Manfredonia, ancora chiuse le Ex Fabbriche di San Francesco, Arci Viceversa: “Tempi della riapertura?”

Tre anni fa prendevano ufficialmente il via le attività dell’avviso regionale “Luoghi Comuni” presso le Ex Fabbriche San Francesco.

Fu un periodo entusiasmante, fatto di idee, incontri e cultura condivisa. Un tempo in cui quel luogo, grazie all’impegno di Arci Viceversa e di tutto il partenariato coinvolto, tornò a essere un punto di riferimento per la comunità di Manfredonia.

Tra le tante attività, ricordo con orgoglio la prima rassegna di stand-up comedy della città, ma anche workshop, eventi, iniziative sociali e culturali che hanno contribuito a far crescere nuove visioni e nuove energie. Un’esperienza che ha saputo evolversi nel tempo, intercettando ulteriori misure regionali – alcune ancora in corso, come il progetto “Galattica”, oggi ospitato temporaneamente presso l’Infopoint di Piazzetta Mercato.

Oggi, quel luogo risulta chiuso dal 19 luglio 2024. Ogni volta che ci penso, il cuore si stringe. Perché sappiamo bene quanto ancora potrebbe offrire quel luogo a questa città. E perché siamo consapevoli dell’enorme opportunità che il mondo dell’associazionismo di Manfredonia sta perdendo.

Non conosco le ragioni della chiusura, né i tempi della riapertura. Ma mi auguro con forza che la tecnostruttura comunale stia facendo tutto il possibile per restituire alla cittadinanza uno spazio così prezioso. Un luogo che ha dimostrato, con i fatti, di poter essere motore di crescita e partecipazione.”

A cura di Arci Viceversa APS