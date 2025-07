Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia // Notizie in piazza //

Il Comune di Manfredonia informa la cittadinanza che sono iniziati oggi gli interventi straordinari di pulizia delle vie centrali del centro storico cittadino, a cura di ASE SpA. Le operazioni, svolte con l’ausilio di idropulitrici ad alta pressione e che proseguiranno nei prossimi giorni, hanno riguardato in particolare le aree pedonali e le piazze, con l’obiettivo di migliorare il decoro urbano e garantire maggiore igiene negli spazi pubblici più frequentati.

Questa attività rientra nel piano periodico di manutenzione e valorizzazione del patrimonio urbano, reso possibile grazie alla collaborazione tra Amministrazione Comunale e ASE SpA, con particolare attenzione alla cura del centro storico, cuore culturale e turistico della nostra città.

Dichiarazione dell’Assessore all’Ambiente, MariaRita Valentino: “Stiamo portando avanti un programma mirato di interventi straordinari, che si affianca alla pulizia ordinaria, per restituire decoro e dignità agli spazi pubblici. Il centro storico rappresenta l’anima di Manfredonia, ed è nostro dovere preservarlo e renderlo accogliente per residenti e visitatori. Ringrazio ASE per il lavoro svolto e invito tutti i cittadini a collaborare nel mantenere pulita la nostra città.”

“Seguiranno ulteriori interventi nelle prossime settimane anche in altre zone del territorio comunale.” (nota stampa).