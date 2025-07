Manfredonia: il futuro dei beni confiscati alla mafia si decide con i cittadini

Manfredonia (Foggia) – La città di Manfredonia si prepara al secondo appuntamento pubblico dedicato al riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

Giovedì 10 luglio 2025, alle ore 18:30, l’Aula Consiliare ospiterà un incontro cruciale per definire il futuro di queste proprietà, trasformandole da simbolo di illegalità in risorse per la comunità.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico La Marca, prosegue il percorso di partecipazione avviato dopo il primo appuntamento introduttivo.

Il coordinamento dell’evento è affidato all’Associazione Libera e al suo presidio cittadino, figure di spicco nella lotta alla mafia e nella promozione della legalità.

L’incontro rappresenta un’opportunità fondamentale per la cittadinanza attiva:

Condividere i risultati dei primi confronti e delle analisi preliminari.

Approfondire idee e proposte concrete per l’utilizzo dei beni, spaziando tra diverse finalità sociali.

Avviare un dialogo costruttivo tra cittadini, associazioni, enti locali e istituzioni.

L’Amministrazione comunale e l’Associazione Libera sottolineano l’importanza della partecipazione attiva per costruire un modello di riutilizzo che sia pilastro di legalità, inclusione sociale e utilità pubblica.

Questi incontri si inseriscono anche nel quadro degli Avvisi Pubblici Regionali volti alla valorizzazione dei beni pubblici e dei beni confiscati, segno di una sinergia tra le diverse sfere istituzionali e civili.

Tutti i cittadini e le realtà organizzative del territorio sono caldamente invitati a prendere parte a questo appuntamento, per contribuire con le proprie idee a un percorso che mira a trasformare le cicatrici del passato in opportunità per il futuro di Manfredonia.

La confisca dei beni alla mafia non è solo un atto di giustizia, ma un’occasione per riaffermare i valori di trasparenza e servizio alla collettività.

Il Comune di Manfredonia invita la cittadinanza a partecipare numerosa a questo importante momento di democrazia e partecipazione.