Manfredonia, scoppia il caso TARI: Città Protagonista accusa il sindaco La Marca di silenzi e aumenti ingiustificati

A Manfredonia è bufera sull’amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico La Marca, finita nel mirino del movimento civico Città Protagonista per la gestione della TARI 2025. In una nota diffusa alla stampa, il gruppo denuncia aumenti spropositati della tassa sui rifiuti e un clima di chiusura al confronto che, a un anno dalle elezioni, disattenderebbe le promesse fatte in campagna elettorale. “Vogliamo condividere con la città i desideri e le difficoltà”, si leggeva nel programma elettorale dell’allora candidato La Marca — oggi, secondo Città Protagonista, a dominare sono le difficoltà, mentre il dialogo sarebbe diventato un miraggio.

Nel mirino dell’opposizione non solo le bollette salate, ma anche l’atteggiamento del primo cittadino, accusato di eludere il confronto e di giustificare gli aumenti con generiche responsabilità del passato. “Intanto le bollette le dovete pagare”, sarebbe stata la risposta del sindaco, definita “una battuta infelice” dal movimento civico, che chiede invece trasparenza e partecipazione.

Durante l’ultimo Consiglio comunale, la tensione sarebbe esplosa dopo l’intervento dello stesso La Marca, che – secondo la nota – avrebbe parlato in modo confuso, alternando aforismi a considerazioni poco chiare sul tema, arrivando perfino ad accusare pubblicamente l’ASE, l’azienda partecipata comunale che gestisce il servizio di igiene urbana, di gonfiare i costi con consulenze. “12.800.000 euro: ecco quanto ci costa il servizio”, avrebbe dichiarato il sindaco, annunciando la volontà di portare la questione fino alla Procura. Tuttavia, Città Protagonista denuncia l’assenza di dati certi a supporto di accuse tanto gravi, e soprattutto la totale mancanza di confronto preventivo con i cittadini e con il Consiglio comunale.

Un comportamento che, secondo il movimento, svilisce i principi stessi della democrazia partecipata tanto sbandierati in campagna elettorale. “I Cantieri della Democrazia restano solo uno slogan – attacca la nota – mentre il Consiglio comunale è guidato da una Presidenza di parte, e una maggioranza silenziosa piegata ai soliti giochi di potere”. Città Protagonista chiede ora azioni concrete: l’istituzione di uno sportello informativo per i cittadini, un tavolo tecnico-istituzionale aperto e condiviso, e soprattutto chiarezza su numeri, scelte e responsabilità. “Se il futuro è partecipazione – conclude la nota – il presente è un buco nero amministrativo che rischia di travolgere l’intera città”.