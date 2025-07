Miss Bellezza Italiana 2025: Trionfo al Lido Nettuno tra emozioni, sogni e grazia

Siponto ha brillato di luce propria domenica sera, regalando al Lido Nettuno una serata indimenticabile con la prima selezione della quarta edizione di Miss Bellezza Italiana 2025. Tra il profumo del mare e l’eleganza della passerella, pubblico e giuria hanno assistito a uno spettacolo avvolto in emozioni sincere e bellezza autentica.

A condurre l’evento con classe e carisma è stata Stefania Consiglia Troiano, affiancata dalla presenza vivace e brillante di Matteo Robustella, una spalla preziosa che ha aggiunto energia e ritmo alla narrazione della serata.

Ma la vera magia è arrivata dalle ragazze in gara: una selezione che, per la prima volta nella storia del concorso, ha visto tutte le partecipanti conquistare l’accesso alla finale. Un gesto di generosità e meritocrazia, come ha spiegato il patron dell’evento Domenico Di Candia, che ha raccontato come le aspiranti Miss sarebbero dovute essere tredici, ma a causa di imprevisti dell’ultimo minuto, quattro di loro non si sono presentate. L’assegnazione delle fasce era prevista per sette concorrenti, ma in sede di votazione si è verificato un ex aequo che avrebbe lasciato fuori una sola ragazza. Così, in nome della bellezza e del merito, si è deciso di portarle tutte in finale, perché davvero ciascuna di loro meritava quel riconoscimento.

A guidare la rosa delle finaliste è stata la giovanissima Maria Teresa Guerra, sedici anni, che ha conquistato il titolo di Miss Bellezza Italiana Lido Nettuno: frequenta il secondo anno del Liceo delle Scienze Umane e sogna di entrare nella Guardia di Finanza.

Accanto a lei hanno conquistato la finale Noemi Rinaldi, Betty Jerebi, Martina Cavaliere, Raffaella Esposto, Emily Carpano, Francesca D’Alessandro, Gabriella Cozzolini e Marta Bottalico. Ognuna di loro ha sfilato con eleganza e personalità, mostrando la propria essenza attraverso tre uscite: una in abbigliamento casual, una in costume da bagno e infine in abito da sera, momenti che hanno valorizzato non solo l’aspetto esteriore, ma anche il carattere e la voglia di mettersi in gioco.

Il pubblico ha risposto con entusiasmo, applaudendo ogni istante con il calore che solo il Lido Nettuno di Siponto sa regalare. È stata una celebrazione della bellezza intesa come espressione di sé, libertà e sogno condiviso.

Un ringraziamento speciale va al presidente Domenico Di Candia, la cui caparbietà e sensibilità hanno reso possibile un momento di vera spensieratezza per tutte le ragazze. Insieme a lui, un plauso va allo staff dell’Associazione La Fenice, sempre pronto a sostenere con impegno e passione ogni evento, contribuendo con professionalità e cuore alla riuscita di ogni iniziativa.

Un grazie sentito va anche alla giuria, capeggiata da Fabio Egidio Di Bari, vicepresidente del Consiglio Comunale di Manfredonia, docente e punto di riferimento per il suo costante impegno civico e culturale. Accanto a lui hanno valutato con competenza e sensibilità: Roberto Tommaso Tarquinio, Raffaella Fariello, Matteo Gelsomino, Francesco La Forgia, Matteo Perillo, Veronica La Torre e Ketty Vairo.

Per la parte tecnica e musicale si ringrazia Progetto Suono di Maria Emanuela La Torre, Gino La Torre e Raffaele Berardinetti.

Il viaggio di Miss Bellezza Italiana 2025 continua: il prossimo appuntamento è fissato per il 30 luglio a Margherita di Savoia, presso il Lido Paiaja, per una nuova serata di emozioni, eleganza e talento. La magia non si ferma… e la bellezza continua a raccontare storie indimenticabili.