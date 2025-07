Monte Sant’Angelo e il miracolo della pietra: tra storia e leggenda

Monte Sant’Angelo ebbe a subire gravi danni per il terremoto del 1646, che secondo lo storico Spinelli, fece crollare cento case e provocò la morte di cinque persone. Ma dalla calamità della peste del 1656, che si diffuse per tutte le terre del Regno, gli abitanti della mistica montagna uscirono indenni, probabilmente perché favoriti dall’isolamento naturale dell’altura, che comporta sempre una minore contaminazione dell’ambiente. Una tale ipotesi, però, non venne affacciata da nessuno, mentre trovò accoglimento la versione del miracolo. Si legge nel Cavalieri che un tale, Federico Spagnoletta, di 18 anni, montanaro, dopo aver praticato con persone appestate di Foggia, contrasse il male, che trasmise anche ai suoi familiari.

Egli andò soggetto a gravi malesseri, con vertigini, affanni e febbre altissima; sotto il braccio sinistro si scopri’ un bubbone grosso e tondo più di una noce. Avuta certezza del male, si recò nella chiesa di San Michele per implorare l’aiuto dell’Arcangelo; si senti’ meglio all’istante, e guarì perfettamente, insieme ai suoi congiunti, applicando sul bubbone pezzi di pietra cavata dalla sacra grotta. L’arcivescovo, che era in giro per la diocesi, si trovava a Vico del Gargano, quando si manifestarono i primi casi di peste, e volle ritornare nella sua residenza di Monte Sant’Angelo, per indire una supplica a San Michele.

Durante la notte gli apparve in visione l’Arcangelo, il quale gli rivelò che i pezzi di pietra della sacra grotta, tenuti addosso, avevano il potere miracoloso di allontanare e debellare la peste. La notizia del prodigio si diffuse: gli abitanti di Apricena, per entrare a buon diritto nella sicura protezione dell’Arcangelo, vollero essere dichiarati garganici per sentenza del Tribunale, e nello stesso giorno della sentenza la peste cessò in quella terra. In seguito a ciò “da tutte le città del Regno e dell’Italia arrivarono richieste, che si conservano nell’archivio della Basilica di San Michele, per ottenere la pietra miracolosa”.

A ricordo di tali fatti prodigiosi, di fronte al palazzo Arcivescovile di Monte Sant’Angelo, dove si trova ancora ben conservata, l’arcivescovo fece erigere una colonna sormontata dalla statua dell’Arcangelo protettore contro il morbo della peste (pestilitatis depulsor).

Monte Sant’Angelo 06.07.2025

Michele Piemontese