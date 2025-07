Puglia: caldo intenso e crisi idrica tagliano la produzione di pomodoro del 20%

Foggia – La Puglia è stretta nella morsa di un caldo intenso e di una crisi idrica sempre più grave che sta già mettendo in ginocchio l’agricoltura locale. Coldiretti Puglia lancia l’allarme: la produzione di pomodoro subisce un taglio del 20% a causa della siccità, con campi parzialmente abbandonati già nella prima settimana di luglio per l’impossibilità di irrigare.

La situazione è particolarmente critica nella zona nord del Fortore, dove la stagione irrigua non è mai iniziata. La poca acqua rimasta nell’invaso di Occhito, infatti, è destinata prioritariamente al consumo potabile, lasciando gli agricoltori senza le risorse necessarie per le colture. La Capitanata, considerata da Coldiretti il territorio più arido del Paese nel 2025, è in ginocchio, con molti agricoltori costretti ad abbandonare parte dei loro campi.

Volumi d’Acqua ai Minimi Storici e Impatto su Grano e Allevamenti

A peggiorare il quadro è la persistente scarsità di piogge, che nel mese di giugno ha registrato un deficit dell’87% nella provincia di Foggia, impedendo qualsiasi ricarica delle falde. Attualmente, i volumi totali negli invasi locali ammontano a soli 90 milioni di metri cubi, circa il 27% dei volumi di riempimento autorizzati.

Gli effetti della siccità si ripercuotono anche su altre produzioni agricole pugliesi. Il caldo sta già causando un calo nella produzione di uova, latte e miele. Anche il grano, il “granaio d’Italia”, risente della crisi: le stime della trebbiatura sono in ribasso rispetto alla media produttiva, seppur in leggero aumento rispetto al disastroso 2024. In particolare, la provincia di Foggia, che produce circa il 20% di tutto il grano duro italiano, registra un calo di almeno il 20% rispetto al normale potenziale produttivo a causa della siccità.

Prezzi Bassi e Allarme Importazioni Selvagge

Nonostante le riduzioni produttive, i prezzi pagati agli agricoltori restano inspiegabilmente bassi. Le quotazioni del grano duro hanno registrato un calo del 13% nell’ultima settimana di giugno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, secondo l’analisi Coldiretti su dati Ismea. A pesare è, ancora una volta, il fenomeno delle importazioni selvagge: ingenti quantità di grano straniero arrivano sul mercato italiano proprio a ridosso del periodo di trebbiatura, facendo crollare il prezzo del prodotto nazionale.

Coldiretti denuncia un’invasione: durante l’attuale campagna commerciale, quasi 800mila tonnellate di grano duro sono arrivate dal Canada, oltre il doppio (+104%) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un trend preoccupante che vede Paesi come Canada, Turchia e Russia inondare il mercato italiano, spesso con grano coltivato utilizzando prodotti, come il glifosato in pre-raccolta, vietati in Europa.

Svolta Storica: Finanziamenti per i Bacini di Accumulo

In questo scenario critico, Coldiretti annuncia un risultato storico: per la prima volta sarà possibile finanziare direttamente la gestione idrica attraverso le risorse comunitarie dei fondi di coesione per la realizzazione di bacini di accumulo. Questa svolta, attesa da tempo, consentirà finalmente di investire in infrastrutture fondamentali per trattenere l’acqua nei periodi di pioggia e renderla disponibile durante le fasi di emergenza.

I bacini di accumulo rappresentano una delle grandi battaglie di Coldiretti per contrastare la siccità e garantire l’approvvigionamento idrico. L’Europa stessa riconosce ormai che l’acqua è un bene strategico, essenziale non solo per il futuro dell’agricoltura, ma per la crescita economica dell’intero Paese. Il via libera dell’Unione Europea segna un cambio di passo decisivo, concludono da Coldiretti Puglia, per rafforzare la resilienza delle imprese agricole, mettere in sicurezza i raccolti e promuovere una gestione sostenibile delle risorse idriche, in linea con gli obiettivi europei di adattamento climatico e tutela del territorio.