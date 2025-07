Vieste, orrore nella notte: entra in casa di una turista e tenta di violentarla

Una tranquilla vacanza si è trasformata in un incubo per una turista ospite a Vieste. Nella notte tra il 2 e il 3 luglio, una donna si è svegliata nel cuore della notte ritrovandosi di fronte a una scena terrificante: un uomo nudo, intento in atti di autoerotismo, si trovava ai piedi del suo letto. Ma quanto accaduto nei minuti successivi ha superato ogni immaginazione. Alla vista dell’intruso, la donna ha iniziato a urlare nel tentativo di chiedere aiuto. L’aggressore — un uomo del posto, verosimilmente sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti — avrebbe prima tentato di abusare sessualmente di lei, poi, al suo rifiuto, l’ha aggredita con una violenza brutale, colpendola ripetutamente al volto con una raffica di pugni.

Nonostante la ferocia dell’aggressione, la vittima è riuscita a divincolarsi e ha urlato disperata: “Aiuto, così mi uccide!”. Le sue grida hanno allertato l’intero quartiere, tanto che numerosi cittadini hanno contattato il numero unico per le emergenze 112. Alcuni residenti si sono riversati in strada, cercando di individuare l’appartamento da cui provenivano le urla. L’intervento dei carabinieri della compagnia di Vieste è stato determinante: i militari sono riusciti a raggiungere l’abitazione arrampicandosi fino al primo piano, passando attraverso una porta finestra. All’interno, la scena era ancora in corso: l’uomo, barricato in casa, continuava a infierire sulla donna. Dopo una colluttazione, i carabinieri sono riusciti a bloccarlo e ad arrestarlo.

L’aggressore è stato posto in stato di fermo con gravi accuse, che vanno dalla tentata violenza sessuale alle lesioni personali aggravate. La donna, gravemente ferita, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata d’urgenza all’ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico maxillo-facciale. Attualmente si trova ancora sotto osservazione medica. Le indagini sono ora in corso per chiarire ogni dettaglio dell’accaduto, mentre la comunità di Vieste è sotto shock per l’estrema violenza dell’episodio. L’Arma ha elogiato la prontezza dei cittadini che, con le loro segnalazioni, hanno contribuito a scongiurare conseguenze potenzialmente letali.

Lo riporta foggiatoday.it