Il mese di luglio porta con sé la discussione sulla quattordicesima mensilità, un appuntamento economico importante per molti lavoratori, soprattutto in determinati settori del pubblico impiego e in alcune realtà del privato. Un tema che riapre il dibattito sulle differenze tra chi ha un lavoro dipendente e chi invece opera come libero professionista, artigiano o titolare di partita IVA.

A sollevare la questione è una riflessione di un autista del TPL di Foggia sulle diverse forme di tutela presenti nel mondo del lavoro. Nel settore pubblico, oltre alle mensilità aggiuntive previste dai contratti, in alcuni casi si aggiungono anche premi legati ai risultati raggiunti. Nel privato, invece, la situazione è molto più variegata: alcune categorie percepiscono tredicesima e quattordicesima, altre soltanto una delle due, mentre altre ancora non beneficiano di alcuna mensilità aggiuntiva.

Una situazione che, secondo questa analisi, rischia di ampliare sempre più la distanza tra lavoratori dipendenti e mondo delle partite IVA, spesso caratterizzato da maggiori responsabilità e minori garanzie.

«Per troppo tempo si è fatto passare il messaggio che pubblico, privato e partita IVA fossero realtà equivalenti – viene evidenziato – ma non è così. Le istituzioni avrebbero dovuto affrontare prima questa problematica, considerando le difficoltà che oggi molte attività stanno vivendo». La richiesta è quella di una maggiore attenzione verso autonomi, artigiani e piccoli imprenditori, categorie fondamentali per l’economia ma spesso prive di strumenti di sostegno adeguati.

Tra le proposte avanzate c’è anche l’ipotesi di introdurre una forma di tutela economica annuale per le partite IVA, una sorta di sostegno che possa garantire maggiore stabilità nei periodi di difficoltà e ridurre il rischio che molti professionisti siano costretti a ricorrere a prestiti o finanziamenti con condizioni gravose.

Spesa pubblica ed eventi: “Prima deve venire la dignità dei cittadini”

Un altro tema affrontato riguarda la gestione delle risorse pubbliche e l’organizzazione degli eventi cittadini.

Secondo la riflessione, gli eventi culturali e di intrattenimento rappresentano sicuramente un valore per una comunità, ma devono essere inseriti all’interno di un equilibrio più ampio che tenga conto delle esigenze quotidiane dei cittadini. «La cultura e il divertimento sono importanti – viene sottolineato – ma al primo posto deve esserci sempre la dignità delle persone».

Il riferimento è soprattutto alla necessità di garantire servizi efficienti e attenzione alle fasce più fragili della popolazione, evitando che le iniziative pubbliche vengano percepite come prioritarie rispetto ai problemi sociali ancora presenti sul territorio.

Sicurezza urbana: più controlli nei quartieri e nelle ore notturne

Un ulteriore capitolo riguarda il tema della sicurezza e dei controlli sul territorio, con particolare attenzione all’utilizzo di monopattini e biciclette elettriche. Negli ultimi tempi, secondo quanto evidenziato, i controlli delle forze dell’ordine sarebbero aumentati, ma viene chiesto un ulteriore rafforzamento soprattutto nelle zone considerate più problematiche e negli orari notturni.

«I controlli devono concentrarsi dove ci sono meno regole e dove aumenta il rischio di comportamenti fuori controllo», viene ribadito. L’attenzione viene rivolta anche ad alcuni quartieri della città di Foggia, citati come realtà che necessitano di una presenza costante delle istituzioni e di interventi mirati, attraverso controlli distribuiti in maniera più capillare e non concentrati sempre nelle stesse aree.

Monopattini e biciclette elettriche: “Servono regole più rigide per i giovani”

Infine, spazio al tema della sicurezza stradale legata ai più giovani e all’utilizzo dei mezzi elettrici.

L’appello riguarda soprattutto i ragazzi che non hanno ancora conseguito la patente e che, secondo questa analisi, spesso non possiedono una sufficiente conoscenza delle regole della strada.

La richiesta è quella di introdurre maggiori limiti sull’utilizzo di monopattini e biciclette elettriche, anche in relazione agli orari e agli spostamenti.

Il riferimento è anche a recenti episodi di cronaca, come quello dell’investimento di un bambino avvenuto in città, che ha riacceso il dibattito sulla necessità di prevenire situazioni pericolose.

«Questi strumenti non devono diventare soltanto un modo per trascorrere il tempo senza regole – viene affermato – ma devono essere accompagnati da educazione, responsabilità e consapevolezza».

Secondo la riflessione finale, il ruolo delle famiglie e delle istituzioni dovrebbe essere quello di orientare i giovani verso forme di crescita culturale e sociale, ricordando che il divertimento non può essere soltanto sinonimo di strada e di svago senza limiti, ma deve accompagnarsi alla conoscenza, alla partecipazione e al rispetto degli altri.